أكدت إيران أنها تلقت دعوة رسمية من السعودية للمشاركة في موسم الحج هذا العام، وأنها ستجري الشهر المقبل مفاوضات مع المملكة حول المشاركة في موسم الحج.

وكانت إيران أكدت مؤخرا أنها تلقت دعوة رسمية بعد أسبوعين من إعلان الرياض إرسال الدعوة.

وصرّح ممثل شؤون الحج الإيراني علي عسكر عبر موقع “ميزان” الإيراني، أن “الوفد الإيراني سيغادر إلى السعودية في 23 شباط/فبراير المقبل، ونأمل الحصول على نتائج ملموسة”.

وأضاف عسكر “لا شيء مضمونا في الوقت الحالي، سنشارك في الحج لكن دون شك هناك مسائل ينبغي حلها”.