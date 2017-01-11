أفادت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”, الأربعاء، بأن حريقاً شبَّ في إحدى وحدات مصفاة الرويس للبترول (غرب) العاصمة أبوظبي.

وقالت الشركة المملوكة لحكومة أبوظبي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن العمل جارٍ للسيطرة على الحريق، ولا تقارير عن خسائر بشرية.

حصل حريق في إحدى وحدات مصفاة الرويس (غرب) والعمل جار للسيطرة عليه. لا تقارير عن خسائر بشرية ونطمئن السكان أنه لا يوجد حالياً خطر مباشر. — AdnocGroup (@AdnocGroup) January 11, 2017

وتابعت الشركة: “نطمئن السكان أنه لا يوجد حالياً خطر مباشر”.

وتقع مصفاة الرويس على بعد نحو 240 كيلومتراً إلى الغرب من أبوظبي، وهي أكبر مصفاة لتكرير البترول في العالم، بطاقة إنتاجية 417 ألف برميل يومياً من المنتجات البترولية المكررة.

وشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” واحدة من أكبر شركات النفط والغاز في العالم، وهي مملوكة بالكامل من قبل حكومة إمارة أبوظبي.

وتأسست الشركة في عام 1971، وهي تعمل في جميع مجالات صناعة النفط والغاز كما تضم 17 شركة فرعية مختصة ومشروعات مشتركة تعمل في مختلف مجالات استكشاف وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي والتكرير والتوزيع وغيرها.

وتنشط مجموعة “أدنوك” في الإمارات وعبر العالم كله، وهي تنتج أكثر من 2.7 مليون برميل من النفط يومياً.