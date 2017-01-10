شنَّ الكاتب السعودي، صالح الفهيد، هجوما عنيفا على كل من يدعون العروبة، ويحالفون إيران واصفا إياهم بالحقراء.

وقال “الفهيد” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” ليس هناك احقر من عربي يدّعي الدفاع عن العروبة وفي نفس الوقت يكون حليفا لإيران ويساعدها في تنفيذ مشاريعها للهيمنة على بعض الدول العربية”.