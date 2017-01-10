شنَّ الكاتب السعودي، صالح الفهيد، هجوما عنيفا على كل من يدعون العروبة، ويحالفون إيران واصفا إياهم بالحقراء.
وقال “الفهيد” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” ليس هناك احقر من عربي يدّعي الدفاع عن العروبة وفي نفس الوقت يكون حليفا لإيران ويساعدها في تنفيذ مشاريعها للهيمنة على بعض الدول العربية”.
ليس هناك احقر من عربي يدّعي الدفاع عن العروبة وفي نفس الوقت يكون حليفا لإيران ويساعدها في تنفيذ مشاريعها للهيمنة على بعض الدول العربية.
— صالح الفهيد (@salehalfahid) January 10, 2017
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