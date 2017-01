رغم تأكيدها سحب قطع بحرية أرسلتها إلى سوريا، بقيادة حاملة الطائرات “أميرال كوزنيتسوف”، الجمعة، أظهرت صور فضائية وتقارير إخبارية تعزيز روسيا لحضورها في سوريا، وتكثيفها لعملياتها.

وفي رصد قامت به مجلة “إنتربيرتر ماج”، الصادرة عن “معهد روسيا الحديثة”، الموجود في نيويورك، والمختص بالشأن الروسي، أكدت المجلة أن روسيا تضاعف وجودها بدل أن تقلله.

انتشار جديد

وأظهرت صور حديثة، نشرت في الخامس من كانون الثاني الجاري، صورا لسفن شحن روسية متحركة نحو سوريا، ويظهر فيها بوضوح الآليات العسكرية التي تحملها.

وتم تصوير هذه الصور في بحر إيجة، غرب تركيا، ويتوقع أن تتوجه إلى سوريا. حسب ما ذكر موقع عربي 21.

#Russian RoRo #AlexandrTkachenko loaded with military vehicles en route to #Syria #ChiosStrait #AegeanSea pic.twitter.com/aVgf92Ylen

من جانب آخر، أظهرت صور فضائية جديدة نشر روسيا لصواريخ “إسكندر” البالستية، المؤهلة لحمل رؤوس حربية، منها رؤوس نووية.

وفي الصور التي نشرها موقع “ISI”، المختص بالتصوير الفضائي، تظهر قاعدة اللاذقية الروسية، وفيها عربتان تحملان صاروخ “إسكندر” البالستي، الذي يمكن أن يصل إلى تركيا أو إسرائيل أو الأردن وأجزاء من السعودية ومصر.

وأشارت مجلة “إنتربيرتر” إلى أن هذه الصواريخ تم نشرها منذ آذار من العام الماضي.

جنود نخبة

وكشفت المجلة عن مقتل ثلاثة جنود من النخبة في سوريا، رغم ادعاءات روسيا بسحب الجنود.

وتظهر الصور أن الجنود الثلاثة كانوا جزءا من وحدة عسكرية قاتلت سابقا في أوكرانيا.

New satellite imagery reveals #Russia has deployed 9K720 Iskander ballistic missiles to #Latakia, #Syria: https://t.co/tmB7yh3UfE pic.twitter.com/4nrwcaRzEk

— Charles Lister (@Charles_Lister) January 6, 2017