تلقى رجل الأمن السعودي السعودي جبران عواجي، أول عرض زواج من داخل المملكة بعد أن أصبح واحدًا من أشهر وأشجع رجال الأمن في السعودية، عندما نجح في التصدي لعنصرين مسلحين هاجماه بأسلحة رشاشة وأحزمة ناسفة من المسافة صفر.

وذكرت تقارير محلية إن مواطنة سعودية عرضت على “عواجي” الزواج من ابنتها ذات الـ22 عامًا كمكافأة على شجاعته ودوره في قتل اثنين من أخطر المطلوبين أمنيًا لدى وزارة الداخلية السعودية.

وقالت السيدة وتدعى “أم أحمد” أنها أبلغت ابنتها “علا” برغبتها في تزويجها من عواجي، وأن الشابة وافقت على اقتراح والدتها ولاتمانع أن تكون الزوجة الثانية أو حتى الثالثة له.

وأوضحت أنها لن تطلب مهرًا أو تكاليف زواج من “عواجي”، وأن دافعها هو فخرها بشجاعته ورغبتها بأن يكون زوجًا لابنتها يستطيع أن يحافظ عليها ويوفر لها كل سبل السعادة.

من جانبهم أطلق ناشطون سعوديون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاغا بعنوان: ” #بنتي_هديه_لجبران”، تناولوا فيه تصريحات والدة الفتاة مستنكرين هذه الفعلة، معتبرين ان رجل الأمن قام بواجبه.

#بنتي_هديه_لجبران

هو قام بواجبه شيء طبيعي ليش المبالغة — 🌀Mejo🌀 (@JojoMejo) January 10, 2017

#بنتي_هديه_لجبران

"ألهذه الدرجة مهوسة بالوطن والوطنية"!!

فاهمه الوطنية خطأ؛ بنتك لا تصنف "شيء" حتى تهدينها. — خواطر الشهري (@2khwater) January 10, 2017

#بنتي_هديه_لجبران لا تعليق والصدق اشك في عقلية هذي الأم مستحيل تكون ام طبيعيه — Maha (@AL_maha_68) January 10, 2017

#بنتي_هديه_لجبران

على فكره ترا بالغتوا بالمدح

هذي شغلته بالحياة وما قام الا بواجبه

مثل اي موظف اخر يقوم بوظيفته

لهدرجه بنتها رخيصه عندها ؟ — AhmeD ALharbi (@iiaox) January 10, 2017

#بنتي_هديه_لجبران

بنتك وحدك يصاحب التاق، رجل قام بمهمته العسكرية بقتل مجرمين خرجوا على النظام فإن لم يقتلهم قتلوه،التعزيز مطلوب وليس الذل — الجبلاوي (@algblawi1) January 10, 2017