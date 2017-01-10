تلقى السعودي السعودي ، أول عرض زواج من داخل بعد أن أصبح واحدًا من أشهر وأشجع في ، عندما نجح في التصدي لعنصرين مسلحين هاجماه بأسلحة رشاشة وأحزمة ناسفة من المسافة صفر.

 

وذكرت تقارير محلية إن مواطنة سعودية عرضت على “عواجي” من ابنتها ذات الـ22 عامًا كمكافأة على شجاعته ودوره في قتل اثنين من أخطر أمنيًا لدى وزارة الداخلية السعودية.

 

وقالت السيدة وتدعى “أم أحمد” أنها أبلغت ابنتها “علا” برغبتها في تزويجها من عواجي، وأن الشابة وافقت على اقتراح والدتها ولاتمانع أن تكون أو حتى الثالثة له.

 

وأوضحت أنها لن تطلب مهرًا أو تكاليف زواج من “عواجي”، وأن دافعها هو فخرها بشجاعته ورغبتها بأن يكون زوجًا لابنتها يستطيع أن يحافظ عليها ويوفر لها كل سبل .

 

من جانبهم أطلق ناشطون سعوديون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاغا بعنوان: ” #بنتي_هديه_لجبران”، تناولوا فيه تصريحات والدة الفتاة مستنكرين هذه الفعلة، معتبرين ان رجل الأمن قام بواجبه.

 