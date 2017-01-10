أجرى رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي مداخلة هاتفية مع برنامج “كل يوم” الذي يقدمه الاعلامي الموالي للنظام عمرو أديب, أشاد فيها السيسي بما أسمه “وعي المصريين لكل شيء يحدث” مؤكدًا أن “المصريين حافظوا على بلدهم “.

وقال “السيسي” في مداخلته”أنا مش نظام جاي لتأسيس ديمومة واستمرار ، والمصريين عارفين كدة لكن كل الإجراءات اللي اتعملت بقصد أو بدون قصد كانت هتوصلك أن في يوم 11/11 الدولة دي تضيع”.

وأضاف: “المبدع والمثير للتوقف أنك بتتساءل ازاي المصريين فهموا دة وحافظوا على بلدهم ومتحركوش ؟ .. وخلي بالك احنا في حراك مستمر للضغط على الرأي العام في مصر بكل الوسائل وبعضنا بيعمل دة بدون ما يقصد وبعضنا قاصد .. طب احنا مبنعملش معاهم إجراءات ليه؟ لأن في الآخر دي حالة وتجربة والمصريين عندهم قدرة على الفرز واحنا أكتر مجتمع دلوقت في منطقتنا واعي لكل ما يحدث حوله”.