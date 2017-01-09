قال موقع “روتير” الإسرائيلي إن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن مصر سوف ترسل جنودا لسوريا بهدف مراقبة الهدنة في البلاد بين قوات النظام والمعارضة المسلحة.

وأوضح الموقع أن الجنود المصريين سيصلون الأراضي السورية مطلع الأسبوع المقبل. مشيرا إلى أن “ضباطا مصريين متواجدين الآن في سوريا منذ فترة، ومهمتهم تمهيد الطريق لوصول الجنود”.

وتابع الموقع :”بشكل مواز دعا وزير الخارجية الروسي لافروف مصر لتكون شريكا، بالإنضمام للثلاثي روسيا، تركيا وإيران، والمساهمة في المحادثات حول مستقل سوريا وتطبيق اتفاق الهدنة.

وأضاف “تحدث بوتين أمس مع الرئيس المصري وتعهد له باستئناف الرحلات بين روسيا ومصر في القريب. يذكر أن الرحلات قد توقفت بعد سقوط طائرة روسية في سماء سيناء”.

“روتر” اعتبر أن “انضمام مصر بمثابة نجاح روسي كبير، ومن ناحية أخرى فهو مثير للاهتمام، في ظل العلاقات المتوترة بين مصر وتركيا من جهة، والعلاقات المتبلورة بين مصر وإيران من جهة أخرى”.

من المثير للاهتمام أيضا معرفة رد الفعل الأمريكي على هذه الخطوة، كون أمريكا والدول الأوربية غير مشاركة في هذه الجهود. بحسب الموقع.