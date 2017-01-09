فيما يمثل ضربة لصحيفة “رأي اليوم” المقربة من الإمارات التي ومصادرها المزعومة، استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، الإثنين، في الدوحة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني ناصر جوده، الذي نقل إليه رسالة خطية من الملك عبدالله الثاني، تتضمن دعوته لحضور القمة العربية التي يستضيفها الأردن في نهاية شهر آذار/مارس المقبل.

وكانت صحيفة “رأي اليوم” المقربة من الإمارات، نشرت الثلاثاء الماضي، خبرا جاء فيه، أن أمير قطر رفض إستقبال ناصر جوده وأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يضغط على الأردن من اجل دعوة رئيس النظام السوري بشار الأسد للقمة العربية”.

وزعمت الصحيفة أن أجواء ومناخات ما قبل القمة العربية المزمع عقدها في الأردن في مارس/ آذار المقبل توحي ببعض المشكلات والعقبات المحتملة .