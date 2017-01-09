فيما يمثل ضربة لصحيفة “رأي اليوم” المقربة من التي ومصادرها المزعومة، استقبل الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، الإثنين، في الدوحة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني ناصر جوده، الذي نقل إليه رسالة خطية من ، تتضمن دعوته لحضور القمة العربية التي يستضيفها في نهاية شهر آذار/مارس المقبل.

 

وكانت صحيفة “رأي اليوم” المقربة من الإمارات، نشرت الثلاثاء الماضي، خبرا جاء فيه، أن أمير قطر رفض إستقبال ناصر جوده وأن الرئيس المصري  يضغط على الأردن من اجل دعوة  رئيس النظام السوري بشار الأسد للقمة العربية”.

 

وزعمت الصحيفة أن أجواء ومناخات ما قبل القمة العربية المزمع عقدها في الأردن في مارس/ آذار المقبل توحي  ببعض المشكلات والعقبات المحتملة .

 