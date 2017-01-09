انشغل محبو النجمة الإماراتية ذات الأصول اليمنية، بلقيس فتحي، منذ فترة بخبر دخولها القفص الذهبي مع زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف، مواكبين مختلف مجريات الحدث عبر صفحاتها الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي.

أحداث كثيرة خاصة بالزفاف جرت مواكبتها من قبل جمهور بلقيس الواسع، لكن وضعت النجمة حدًا لكل هذه الانشغالات اليوم، بعد الإعلان عن انفصالها عن شركة روتانا للمرئيات والصوتيات، بعد سنوات من التعاون كان آخرها أغنية “زي ما أنا”.

وجاء خبر الانفصال في تغريدة لبلقيس عبر حسابها الرسمي في تويتر: “أعلن لكم انفصالي التام عن شركة روتانا للصوتيات والمرئيات وترقبوا القادم المجنون”.