في خطوة جريئة، تطرق الداعية والمنشد الكويتي الشهير، مشاري راشد العفاسي، إلى قضية “البدون” التي تخص فئة كبيرة من السكان الغير معترف بهم من قبل الحكومة الكويتية، منتقدا التعسف الذي يمارس ضدهم، داعيا إلى حل قضيتهم بالطرق الإنسانية بعيدا عن الطرق القانونية.

وقال “العفاسي” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” #البدون بين الحلول القانونية والحلول الإنسانية، فإن لم ندركهما معاً فواحدة أسأل الله أن ييسر حلاً إنسانيا ويصلح أحوالهم والمسلمين في كل مكان”.

#البدون بين الحلول القانونية والحلول الإنسانية، فإن لم ندركهما معاً فواحدة

أسأل الله أن ييسر حلاً إنسانيا

ويصلح أحوالهم والمسلمين في كل مكان — مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) January 8, 2017

من جانبهم، أبدى متابعو “العفاسي” على تويتر، عن ترحيبهم بمبادرته داعين الله أن يجزيه عنهم خير الجزاء، مؤكدين على ان “البدون” عرب أقحاح وأهل وفاء معربين عن خشيتهم من أن يندم الكويت على ما فعله بهم.

@Alafasy أخشى أن يندم الكويت في يوم ما على عدم تجنيس أولئك البدون فهم عرب أقحاح وأهل وفاء ونخوة يحتاجهاالوطن الكويتي ضد المتربصين به فكروا . — سالم الشاهين (@45salem66) January 8, 2017

@Alafasy تعبنا يا شيخ مشاري ونفسيه تعبت 😞 — بن عساف (@BN_ASAF_) January 8, 2017

@Alafasy الموضوع سياسي بحت ، هناك مستفيد من وضع ( البدون ) الذي لا يقبله لا دين ولا عقل ، — AZIZ (@aziz2491) January 8, 2017