في خطوة جريئة، تطرق الداعية والمنشد الكويتي الشهير، مشاري راشد ، إلى قضية “” التي تخص فئة كبيرة من السكان الغير معترف بهم من قبل ، منتقدا التعسف الذي يمارس ضدهم، داعيا إلى حل قضيتهم بالطرق الإنسانية بعيدا عن الطرق القانونية.

 

وقال “العفاسي” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”: ” #البدون بين الحلول القانونية والحلول الإنسانية، فإن لم ندركهما معاً فواحدة أسأل أن ييسر حلاً إنسانيا ويصلح أحوالهم والمسلمين في كل مكان”.

 

من جانبهم، أبدى متابعو “العفاسي” على تويتر، عن ترحيبهم بمبادرته داعين الله أن يجزيه عنهم خير الجزاء، مؤكدين على ان “البدون” عرب أقحاح وأهل وفاء معربين عن خشيتهم من أن يندم على ما فعله بهم.

 

 