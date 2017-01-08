أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين الأحد بجراح متفاوتة نتيجة دهسهم بسيارة شحن في منطقة جبل المكبر في القدس.

وأطلق الجنود الإسرائيليون النار على سائق الشاحنة الذي استشهد بعد إصابته بشكل خطير.

هذا وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أن الشاحنة خرجت عن مسارها وتوجت بشكل سريع نحو موقف للحافلات حيث احتشد العشرات من الجنود.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن منفذ عملية الدهس، مواطن فلسطيني من سكان القدس.

ووصل إلى مكان الحادث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه أفيغدور ليبرمان.

وتعد تلك الحادثة بالحادثة المفجعة لإسرائيل مع بداية العام 2017, اذا شهد العام الماضي العديد من الحوادث لكنها لم توقع قتلى بهذا العدد وإصابات كذلك.