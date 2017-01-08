أطلق الكاتب الجزائريّ والمراقب الدوليّ لحقوق الإنسان أنور مالك، حملةً للرّد على تطاول الملحق الثقافي الإيراني بالجزائر أمير موسوي، على الجزائريين.

وانطلقت الحملة على هاشتاغ #امير_موسوي_يتطاول_على_الجزايريين، بعد أن وصف “موسوي” على صفحته بفيسبوك الجزائريين بأنهم “تكفيريين وصهاينة”.

وقال أنور مالك: “الملحق الثقافي الإيراني يتجاوز مهمته الدبلوماسية ويتدخل بشؤون الجزائر حيث كفر وخون شريحة واسعة من الجزائريين وهذا يكفي لطرده لو للبلاد سيادة”.

وطالب “مالك” الحكومة الجزائرية بطرد “موسوي” ومقاضاته ليكون عبرة لغيره، مُعلناً عن تحملّه كل مصاريف الدعوى القضائية إن رفعت ضد “موسوي”.

كما وطالب كل الجزائريين الذين شاركوا في إضراب بجاية وغيرها بالتحرك القضائي ضد الملحق الثقافي الإيراني بسبب اتهامه لهم بالإرهاب والعمالة لإسرائيل.

وعلى هاشتاغ #امير_موسوي_يتطاول_على_الجزايريين الذي أطلقه “انور مالك”، غرّد الجزائريون، محذرين من مخاطر التدخل الإيراني في شؤون بلادهم.

وقال (سحمي السبيعي): “#امير_موسوي_يتطاول_على_الجزايريين هذا المجوسي الحاقد على الاسلام يتهم شعب المليون شهيد انهم صهاينه وتكفيريين ؟؟الجزائر شوكه بحلق المجوس”.

#امير_موسوي_يتطاول_على_الجزايريين هذا المجوسي الحاقد على الاسلام يتهم شعب المليون شهيد انهم صهاينه وتكفيريين ؟؟الجزائر شوكه بحلق المجوس — سحمي السبيعي (@sohmi2) January 7, 2017

أما حساب (طويق) فكتب معلقاً: “#امير_موسوي_يتطاول_على_الجزايريين ياشعب #الجزائر العظيم ياشعب المليون شهيد هذا الشيطان يبذربذرور الارهاب والتقسيم تحت نظروسمع ضباط خونه”.

#امير_موسوي_يتطاول_على_الجزايريين ياشعب #الجزائر العظيم ياشعب المليون شهيد هذا الشيطان يبذربذرور الارهاب والتقسيم تحت نظروسمع ضباط خونه — طويق (@towaig) January 8, 2017

من جهته أضاف (sultan): ” كيف يتطاول على أهل الجزائر يجب ان يطرد،،اين أهل الجزائر الشرفاء عن من يسيئ لهم #امير_موسوي_يتطاول_على_الجزايريين”.

كيف يتطاول على أهل الجزائر يجب ان يطرد،،اين أهل الجزائر الشرفاء عن من يسيئ لهم #امير_موسوي_يتطاول_على_الجزايريين — Sultan (@Sultan98688521) January 7, 2017

يشار إلى أن ناشطين جزائريين كانوا قد حذّروا مسبقاً من خطورة نشر “التشيع” في بلادهم، موجهين أصابع الاتهام إلى الملحق الثقافي الإيراني لدى بلادهم أمير موسوي؛ الشخصية الإيرانية المثيرة للجدل، التي تقف وراء هذا المسعى الطائفي بحسب رأيهم.