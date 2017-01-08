ما لا تعرفه أمعظم السيدات أنّ للفلك والأبراج دوراً كبيراً في التأثير بذكائك وذكاء أولادك، فحظوظ بعض النساء في انجاب طفل ذكي تزداد بحسب أبراجهن. لذا سنعرّفك على النساء اللواتي ينجبن أطفالًا أذكياء بحسب الأبراج، فهل برجك من بينها؟ اليك الجواب!

برج الأسد: تعتبر مولودة برج الأسد من أكثر الأبراج ذكاء وهي تتمتع بقدرة عالية على الإبتكار والإبداع في كل المجالات. ولكن ذكاءها لا يتوقف عند هذا الحد فالمرأة الأسد تترجم هذه المهارات في تعاطيها مع طفلها، وتطبّق كل الأساليب التي تنمّي ذكاء طفلها.

برج الحمل: أما المرأة الحمل فهي أيضًا من بين النساء الاكثر ذكاء على الإطلاق ويتمثل ذكاؤها هذا في معرفتها كيفية التعامل مع الآخرين، وبشكل خاص مع أطفالها. تدرك المرأة الحمل كل الاساليب التي تساعد على تنمية ذكاء أطفالها، لذلك نرى أطفال هذه المرأة غالبًا مبدعين في كل المجالات. حسب تقرير نشره موقع “عائلتي”

برج العذراء: يتمثل ذكاء المرأة العذراء بقدرتها على التعلّم السريع والتأقلم ضمن أي محيط قد تنخرط فيه. تورث المرأة العذراء ذكاءها هذا الى أطفالها. وهي تعمل جاهدة على تنمية مهاراتهم الفكرية والتعلّمية بشكل خاص. كما أن تشجيعها الدائم لهم يساهم في تطوير ذكائهم بشكل كبير.

برج الجوزاء: أما المرأة الجوزاء فهي تتميز بذكاء كبير وبقدرتها العالية على التركيز في أي مجال كان، فضلًا عن العمل تحت الضغط وسرعة التعلم. وأسلوبها الحياتي هذا ينعكس أيضًا على أطفالها الذي يرثون الذكاء وحب المعرفة من أمهم.