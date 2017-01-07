علق الاقتصادي ورجل الأعمال المصري، حسن هيكل، نجل الكاتب الصحفي ، على تعيين الذي تقوده ، الجنرال الباكستاني رحيل شريف قائدا لقواته، معتبرا الأمر بأنه خطيئة ويشبه .

 

وقال “هيكل” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “تعيين ظابط باكستاني لقيادة تحالف إسلامي ضد الارهاب بقيادة السعودية خطيئة زي الحملة الصليبية والاحتلال الصهيوني، تدافع عن اوطان مش دين”.

 

وكان وزير الدفاع الباكستاني، خواجة عاصف، قد أعلن أمس الجمعة، أنه تم تعيين القائد السابق للجيش الباكستاني، راحيل شريف، قائدا لقوات “التحالف الإسلامي لمكافحة ”.

 

وأوضح عاصف في لقاء مع قناة “جيو” المحلية، أن الجنرال شريف، الذي تقاعد في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، تم تعيينه قبل يومين قائدا للتحالف، الذي أسس عام 2015، بمبادرة من السعودية.

 

وأضاف أن “شريف، حصل على موافقة الحكومة والجيش في ، للالتحاق بمقر قيادة التحالف في العاصمة السعودية، ”.

 