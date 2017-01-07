علق الاقتصادي ورجل الأعمال المصري، حسن هيكل، نجل الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، على تعيين التحالف الإسلامي الذي تقوده السعودية، الجنرال الباكستاني رحيل شريف قائدا لقواته، معتبرا الأمر بأنه خطيئة ويشبه الحملة الصليبية.

وقال “هيكل” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “تعيين ظابط باكستاني لقيادة تحالف إسلامي ضد الارهاب بقيادة السعودية خطيئة زي الحملة الصليبية والاحتلال الصهيوني،الجيوش تدافع عن اوطان مش دين”.

تعيين ظابط باكستاني لقيادة تحالف إسلامي ضد الارهاب بقيادة السعودية خطيئة زي الحملة الصليبية والاحتلال الصهيوني،الجيوش تدافع عن اوطان مش دين — Hassan Heikal (@heikalh) January 7, 2017

وكان وزير الدفاع الباكستاني، خواجة عاصف، قد أعلن أمس الجمعة، أنه تم تعيين القائد السابق للجيش الباكستاني، راحيل شريف، قائدا لقوات “التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب”.

وأوضح عاصف في لقاء مع قناة “جيو” المحلية، أن الجنرال شريف، الذي تقاعد في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، تم تعيينه قبل يومين قائدا للتحالف، الذي أسس عام 2015، بمبادرة من السعودية.

وأضاف أن “شريف، حصل على موافقة الحكومة والجيش في باكستان، للالتحاق بمقر قيادة التحالف في العاصمة السعودية، الرياض”.