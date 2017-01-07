استنكر مدير عام المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم “”، عبد العزيز التويجري، سماح قناة “ للكاتب الكويتي من الإساءة والسخرية من العلامتين وابن عثيمين، واصفا إياه بـ”الدعي” مطالبا بالتحرك في هذا الشأن.

 

وقال “التويجري” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” كيف تسمح العربية لدعي أن يسب ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين على الهواء ؟ وهل يقبل هذا أولو الأمر ؟ اللهم إني منكر له بقوة فاشهد”.

 

وكان الكاتب الكويتي المثير للجدل، فؤاد الهاشم، قد أساء في لقاء أجرته معه قناة “العربية”،  للعلامة عبدالعزيز ابن باز- رحمه الله- والعلامة محمد بن عثيمين، مستهزءاً بهم قائلا : “جماعة ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين يريدوننا نلبس ”.