استنكر مدير عام المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم “الإيسيسكو”، عبد العزيز التويجري، سماح قناة “العربية” السعودية للكاتب الكويتي فؤاد الهاشم من الإساءة والسخرية من العلامتين ابن باز وابن عثيمين، واصفا إياه بـ”الدعي” مطالبا ولاة الأمر بالتحرك في هذا الشأن.

وقال “التويجري” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” كيف تسمح العربية لدعي أن يسب ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين على الهواء ؟ وهل يقبل هذا المنكر أولو الأمر ؟ اللهم إني منكر له بقوة فاشهد”.

كيف تسمح العربية لدعي أن يسب ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين على الهواء ؟ وهل يقبل هذا المنكر أولو الأمر ؟ اللهم إني منكر له بقوة فاشهد. — عبدالعزيز التويجري (@AOAltwaijri) January 6, 2017

وكان الكاتب الكويتي المثير للجدل، فؤاد الهاشم، قد أساء في لقاء أجرته معه قناة “العربية”، للعلامة عبدالعزيز ابن باز- رحمه الله- والعلامة محمد بن عثيمين، مستهزءاً بهم قائلا : “جماعة ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين يريدوننا نلبس الملابس الأفغانية”.