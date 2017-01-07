كشفت تقارير اعلامية دنماركية أن شقيق الفنانة السورية شيندا خليل قتلها بعد رفضها اعطائه المال، لأنه كان يريد العودة الى بلده والاشتراك في الحرب الى جانب تنظيم “داعش”.

وكانت خليل (28 عاماً) لقيت مصرعها في شهر كانون الأول (ديسمبر) عام 2014 على يد شقيقها (24 عاماً) في الدنمارك، حيث كانت تعيش مع عائلتها كلاجئين بعد اندلاع الحرب في سورية.

وتضاربت التقارير الإعلامية حول نية الجاني، إذ أن بعضها ذهب إلى القول بأنها أراد الانضمام إلى تنظيم “داعش”، بينما قال هو في محضر تحقيقات الشرطة بأنه كان في حالة دفاع عن النفس.

وذكرت تقارير أخرى أن “شقيقها كان سكراناً وقت الحادث، وطلب منها 100 يورو، لكن شيندا طلبت منه الانتظار حتى بداية الشهر، فبادرها شقيقها بالسكين وحز عنقها وطعنها في عدة أماكن متفرقة من جسمها”.

وولدت شيندا في مدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة في عام 1986، ودرست المحاسبة في المعهد العالي بدمشق، ثم عملت في مجال الدراما التليفزيونية، وكانت بدايتها من خلال مسلسل “من غير ليه” في عام 2008.

وشاركت الراحلة أيضاً في بطولة “غفلة الأيام” و”لورانس العرب” و”سفر الحجارة تحت المداس”. ومن أفلامها “العدادون” من إنتاج المؤسسة العامة للسينما.

وعملت أيضاً كمقدمة لبرنامج “أخبار الفن” في التلفزيون السوري.