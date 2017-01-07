ينتهي بعد قليل التصويت على المترشحين في مسابقة محبوب العرب (Arab Idol) في نسختها الرابعة وحلقتها الثالثة عشرةَ لتحديد إسمي مشاركين إثنين سوف يغادران المسابقة في صورة عدم حصولهما على عدد كاف من التصويتات.

ويكون المغنّي الشّاب حسام الشويخي مشاركا في حلقة اليوم وهو من ضمن القائمة التي سيقع التصويت عليها.

حسام الشويخي هو أوّل متسابق بـarab Idol يكون من جزيرة جربة الواقعة بالجنوب التونسي، وقد حظِيَ بدعم عديد الأسماء الفنيّة التونسية نذكر منها محمّد علي دمّق ومنير العرقي وخالد هويسة ومنال عبد القويّ وإيمان الشريف والصحافيَين أمين الضبايبي وسامي بنّور بالإضافة إلى حصوله على لقب الهدّاف من لجنة التحكيم على لسان الفنّانة العربيّة المعروفة “أحلام”.

محرز بن عائد هو عازف إيقاع تونسي وصديق للشاب المتسابق حسام الشويخي يقول إنّه يظنّ أنّ زميله يستحقّ لقب Arab Idol لهذا الموسم لما فيه من شيَم المطرب القادر على أسر جمهوره بصوته الرّخم بإجماع كلّ من يعرفونه من قريب وبعيد هنا (ويقصد الجنوب التونسي)، كما يرى أنّهُ بإمكانه تشريف تونس إذا ما حصل على الدّعم الكافي من الأصوات التونسيّة والعربيّة، ودعا في هذا المقام التونسيين من داخل البلاد وخارجها إلى دعمه من خلال التصويت له بإرسال رقم 6 على الرّقم 85115 من تونس أو الإتصال على الرقم الدولي 008821622774111.

يُذكر أنّ الشاب حسام الشويخي في الثلاثين من عمره وهو أستاذ موسيقى متحصّل على الإجازة وديپلوم الغناء التونسي والمشرقي من المعهد العالي للموسيقى بمحافظة سوسة التونسيّة وعلى شهادة الماجستار من المعهد العالي للموسيقى بالعاصمة تونس، وهو من عائلة موسيقيّة معروفة في جزيرته الأمّ جربة وقد بدأ مشواره الفنّي منذ كان في العاشرة من عمره.