كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانيّة، أنّ الشرطة البريطانية التحقيق باشرت مع حبيب الفنان الراحل البريطاني جورج مايكل، فادي فوّاز، كما أنّها ستحقّق مع كلّ من زار الراحل في منزله في اوكسفوردشير، قبل أسبوعٍ من وفاته، وخصوصاً العائلة والأصدقاء والجيران.

وأشارت الصحيفة الى أنّ المحقّقين طالبوا فوّاز بالتصّريح عن كلّ المعلومات عن أيّام مايكل الأخيرة، كما طلبوا من الباباراتزي إعطاءهم كلّ الصور التي تظهر من دخل وخرج من منزل الفنّان في الفترة الأخيرة.

وأكّد مصدرٌ لـ”ديلي ميل” أنّه تمّ تعيين محقّقين بارزين وليسوا عاديين، في قضيّة شخصيّة عالميّة كمايكل.