تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو، وثق فيه مواطن قيام عمال بإزالة الورود والنباتات من جنبات إحدى الطرق، بعد مرور موكب أمير مكة خالد الفيصل في إحدى مناطقها.

ورافق المواطن السعودي الذي لم يذكر اسمه، مقطع الفيديو بتعليق قال فيه إن العمال يزيلون النباتات بعد انتهاء زيارة أمير مكة خالد الفيصل، ووصف الواقعة بـ”الفساد”.

مقطع إزالة النباتات والورود من جنبات الطريق وإعادة شحنها في سيارة، أثار استياء عدد من المغردين، فطالبوا بمحاسبة المسؤولين ومحاربة هذا النوع من الممارسات.