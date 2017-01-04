حذر تقرير نشره الموقع الأمريكي“Live strong”، من أنّ التعرض الطويل للترددات التي تنتجها البطانيات الكهربائية قد تسبب آثارا سلبية على الصحة، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بالسرطان.

وأشار الأطباء، إلى أن قرب هذه البطانية من الجسم يجعل المجال الكهرومغناطيسي لها يخترق الجسم، ويسبب مشاكل للأجنة لدى النساء الحوامل.

وحذر الأطباء من استخدامها لمرضى السكر، حيث إنهم يعانون من نقص في الإحساس الذي يمكن أن يؤدي إلى حروق في الحالات القصوى، إضافة إلى أنها يمكن أن تسبب التهابات إضافة إلى أنها يمكن أن تسبب حرائق بالمنزل، لافتين إلى أن هناك حوادث عديدة حدثت بسببها.