يعدّ ملهى “لا رينا” الليلي من أبرز الأماكن التي يرتادها الأتراك والسيّاح، وذلك لإطلالته المميّزة على البوسفور.

وبحسب موقع istanbulview فقد زار الملهى عدد كبير من المشاهير أبرزهم المغنية الأميركية باريس هيلتون، قائد فرقة The Police ستينغ، الممثلة الأميركية أوما ثورمان، الممثلة الشهيرة من أصل لبناني سلمى حايك، بول آلان وهو رجل أعمال أميركي، قام بإنشاء شركة مايكروسوفت بالمشاركة مع بيل غيتس، الفنانة غلوريا اسطفان، المخرج والممثل الأميركي كيفين كوستنر، المطرب الأميركي ليونيل ريتشي والملاكم الأميركي مايك تايسون.