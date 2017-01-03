يعيش الفنانة مايا دياب والفنان راغب علامة قصة غرام سرية بعيدة عن الاضواء، بحسب ما ذكرت صحيفة “الديار”.

ويلتقي الفنان بصورة سرية تمامًا، من دون معرفة أحد، ولا تجري اللقاءات في بيروت بل في باريس أو جنيف أو لندن، كما أن القصة عميقة جداً، مع العلم أن راغب علامة أصبح قريب جداً من مايا، بالاضافة إلى أن دياب أصبحت قريبة جداً منه.

كذلك، يفكران إضافة الى العلاقة الغرامية بينهما، في انتاج عمل فني مشترك قد يشكل مفاجأة في العالم العربي نظراً لضخامته في البوم مؤلف من 3 أغاني سيترك أثرا كبيرا ويتولى 3 شعراء مهمين جدا من مصر وضع كلمات الاغاني كذلك سيضع الالحان ملحنين اثنين الحان الاغاني الثلاثة.