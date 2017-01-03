رحب النائب في الكويتي، وليد ، بإعلان انضمامها للتحالف الإسلامي ضد الإرهاب الذي تقوده ، معتبرا أن لا طعم لها بدون .

 

وقال” الطبطبائي” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” #عمان_خليجية كانت وستبقى خليجية ولاطعم لدول الخليج دون الحلوى العمانية اللذيذة فشعب #عمان شعب عربي وخليجي أصيل وقد نختلف لكن مايجمعنا أكبر “.

 

من جانبهم شنَّ عمانيون هجوما حادا على “الطبطبائي”، متهمين إياه بالكذب والنفاق، على إثر تصريحات سابقة له اعتبرت مسيئة للسلطنة.

 

وسبق للطبطبائي أن هاجم سلطنة عمان واصفا إياها بأنها تقف عائقا في وجه ، داعيا الدول الخليجية الاخرى إلى إعلان الاتحاد بدونها.

 