رحب النائب في مجلس الأمة الكويتي، وليد الطبطبائي، بإعلان سلطنة عمان انضمامها للتحالف الإسلامي ضد الإرهاب الذي تقوده السعودية، معتبرا أن دول الخليج لا طعم لها بدون الحلوى العمانية.

وقال” الطبطبائي” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” #عمان_خليجية كانت وستبقى خليجية ولاطعم لدول الخليج دون الحلوى العمانية اللذيذة فشعب #عمان شعب عربي وخليجي أصيل وقد نختلف لكن مايجمعنا أكبر “.

#عمان_خليجية كانت وستبقى خليجية ولاطعم لدول الخليج دون الحلوى العمانية اللذيذة فشعب #عمان شعب عربي وخليجي أصيل وقد نختلف لكن مايجمعنا أكبر . — وليد الطبطبائي (@Altabtabie) January 2, 2017

من جانبهم شنَّ مغردون عمانيون هجوما حادا على “الطبطبائي”، متهمين إياه بالكذب والنفاق، على إثر تصريحات سابقة له اعتبرت مسيئة للسلطنة.

@Altabtabie تذكرت تغريدة لك كان تقول ان عمان خنجر في خاصرة الخليج فعلا اذا تحدث كذب😎 — مـصـبــح الهطالي (@m__u__s__b__h) January 3, 2017

@Altabtabie قبح الله صورتك يا ابو الفلافل

خاوتك كلاب .

ما راح ننسى تطاولك على عمان ابد — ابوعبدالله..#قابوس.. (@abo_ellail105) January 2, 2017

@Altabtabie تفوووو عليك ومانتشرف انه يجمعنا معك شي يامنافق — بو تركي❤️💙fcbarca (@sa_sa212) January 3, 2017

@Altabtabie وليد امسح التغريده واحفظ ماء وجهك لان شعب عمان لا يطيقك من تغريداتك السافره لهم بالسابق فا احترم نفسك ولا تتدخل بشؤونهم — خالد الكعبي (@kuwaity3ateg) January 3, 2017

@Altabtabie (لن ننسئ ) كلامك السابق عن عمان — غريب الحال (@217d988920d6402) January 3, 2017

وسبق للطبطبائي أن هاجم سلطنة عمان واصفا إياها بأنها تقف عائقا في وجه الاتحاد الخليجي، داعيا الدول الخليجية الاخرى إلى إعلان الاتحاد بدونها.