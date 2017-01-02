توجه الإعلامي السعودي، خالد المهاوش، بالشكر إلى النائب مرتضى منصور، عضو مجلس النواب المصري، على خلفية رفض الأخير إساءات الإعلامي إبراهيم عيسى للمملكة.

وكتب المهاوش عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، بعد ساعات من توقف عرض برنامج عيسى على قناة القاهرة والناس: “رغم اختلافي معه في بعض المواقف أتقدم بالشكر للمستشار مرتضى منصور لوقوفه ضد إساءات إبراهيم عيسى للسعودية”.

رغم اختلافي معه في بعض المواقف

اتقدم بالشكر للمستشار #مرتضى_منصور

لوقوفه ضد إساءات #إبراهيم_عيسى

للسعودية

pic.twitter.com/h7FH4NtTFZ — خالد المهاوش (@khaledam12) December 31, 2016

وأرفق المهاوش تدوينته، بمقطع مسجل لمداخلة سابقة، لمرتضى منصور ببرنامج “انفراد” المذاع على قناة “العاصمة”، يبين من خلالها رفضه، للإساءات التي يتفوه بها “عيسى” ضد السعودية.