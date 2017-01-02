توجه الإعلامي السعودي، ، بالشكر إلى النائب ، عضو مجلس النواب المصري، على خلفية رفض الأخير إساءات الإعلامي للمملكة.

 

وكتب المهاوش عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، بعد ساعات من توقف عرض برنامج عيسى على قناة والناس: “رغم اختلافي معه في بعض المواقف أتقدم بالشكر للمستشار مرتضى منصور لوقوفه ضد إساءات إبراهيم عيسى للسعودية”.

وأرفق المهاوش تدوينته، بمقطع مسجل لمداخلة سابقة، لمرتضى منصور ببرنامج “انفراد” المذاع على قناة “العاصمة”، يبين من خلالها رفضه، للإساءات التي يتفوه بها “عيسى” ضد .