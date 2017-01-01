ادَّعى محمد يحظيه ولد داهي، وهو موريتاني يصف نفسه بأنه راق شرعي، أن أقوى أنواع الجن تتواجد في الحرمين بالسعودية، وأنهم من قبائل تُدعى “نصيبين.”

وأوضح ولد داهي في حوار تلفزيوني مع قناة “شنقيط” الموريتانية الخاصة، أن هؤلاء الجن هم الذين استمعوا للنبي (ص) وهو يرتل القرآن الكريم، ودخلوا الإسلام.

وقال ولد داهي خلال هذا الحوار، إنه تعمَّق في الرقية الشرعية في السعودية بالحرم النبوي تحديدا على أيدي شيوخ منهم “عبدالعزيز الغامدي، وناصر الحربي”.

وزعم داهي، أن أطباء ومستشفيات راقية في المملكة تلجأ للرقية.

يذكر أن هذا الحوار التلفزيوني أثار جدلا واسعا في موريتانيا، حيث من النادر الحديث الإعلامي عن “الرقية الشرعية” رغم الانتشار الواسع لمثل هذه الممارسات الروحية، في بلد معظم سكانه يقتدون بالطرق الصوفية.