وصف شاب أردني ما جرى بالملهى الليلي الذي شهد عملية ارهابية في ليلة أمس السبت، بـ”المرعب”.

 

وقال الشاب الذي فضّل عدم ذك  اسمه “إن شخصاً كانت تقله قام بعد اقتراب أمن منه لتفتيشه بفتح عليهم”.

 

وأضاف أن مطلق النار توجه بعدها إلى منطقة مرتفعة ومطلة على المطعم وبدأ بإطلاق النار عشوائياً على رواد المكان، حيث بدأ الجميع بالصراخ والهرب، وقام بعدها باستبدال ملابسه ولاذ بالفرار مع رواد المكان الذين هرعوا إلى الخارج فور سماعهم صوت اطلاق النار، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة “عمون”.

 

وكان مسلح أطلق النار داخل أحد الملاهي الليلية في اسطنبول، حيث نتج عنه مقتل 39 شخصا واصابة العشرات، فيما أعلنت عن مقتل ثلاثة أردنيين في الحادث وإصابة ثلاثة أخرون.

 