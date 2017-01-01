انتقد الكاتب الجزائريّ والمراقب الدوليّ لحقوق الإنسان أنور مالك، المُتشفّين من المأساة التي يتعرّض لها الشعب السوريّ.

ووصف الحقوقي “مالك” من يتشفى بمأساة السوريين بالقول: ” من يتشفى حاليا في مأساة السوريين بأن سببها خروجهم عن حاكمهم يشبهه فقط من يجد ابنته تغتصب وبدل انقاذها يساعد مغتصبيها جزاء خروجها من غير محرم”.

من يتشفى حاليا في مأساة السوريين بأن سببها خروجهم عن حاكمهم يشبهه فقط من يجد ابنته تغتصب وبدل انقاذها يساعد مغتصبيها جزاء خروجها من غير محرم — أنور مالك (@anwarmalek) ١ يناير، ٢٠١٧

وأضاف: “لا يوجد من حرض السوريين على الثورة ضد #الأسد سوى استبداد النظام ولما ثاروا عليه وواجههم بالرصاص فرض الواجب دعمهم وخذلهم الفاسدون أخلاقيا فقط”.

لا يوجد من حرض السوريين على الثورة ضد #الأسد سوى استبداد النظام ولما ثاروا عليه وواجههم بالرصاص فرض الواجب دعمهم وخذلهم الفاسدون أخلاقيا فقط — أنور مالك (@anwarmalek) ١ يناير، ٢٠١٧

ودعا الشعوب العربية الى الاستفادة من درس سورية، قائلاً: “مطلب الحرية ليس من حق العرب عند قوى الغرب الليبرالي وعلى حكامنا الاعتبار أيضا فالاستبداد يخرب أوطانهم فقط”.