أثار إعلان إقامة حفل غنائي للفنان السعودي محمد عبده في مدينة جدة, جدلاً واسعاً في الشارع السعودي دفع الشباب السعودي للاحتجاج بطريقته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مدشنين هاشتاج حمل وسم #اوقفوا_حفل_محمد_عبده_بجده عبروا فيه عن سخطهم من القائمن على الحفل مطالبين بوقفه تضامنا مع أهل حلب.

وتصدر هشتاغ #اوقفوا_حفل_محمد_عبده_بجده قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا في السعودية، في وقت أعلنت فيه اللجنة المنظمة للحفل موعدا جديدا لتنظيم الحفل، الذي كان مقررا إقامته في الـ 24 من كانون الأول/ديسمبر، ولم يتمكن المنظمون من تنظيمه لأسباب تقنية.

ورأى مغردون أن إقامة الحفل في هذا الوقت لا تتناسب مع الأوضاع التي يعيشها عدد من دول الشرق الأوسط، مثل سورية واليمن، في حين برر آخرون دعوتهم لإلغاء الحفل بكونه يقام قريبا من مكة.

ولم يخل النقاش من أصوات تطالب بالمضي قدما في تنظيم الحفل.

#اوقفوا_حفل_محمد_عبده_بجده

قرب مكة وحرب الجنوب وتأهب الشمال وعين القطيف وأهل حلب كلها أسباب لم تقنع هذه الهيئة عن الرجوع عن هذا الغي !!! — سعيد الزهراني (@saeedahmasalih) December 28, 2016

#اوقفوا_حفل_محمد_عبده_بجده اعتقد بأن الوقت غير مناسب للمهرجانات والغناء ، شبابنا على الحدود يحاربون واخواننا في سوريا يعذبون . — درعان الدرعان (@mlta3alhdb) December 29, 2016

دول عربية وخليجية أوقفت إحتفالتها الوطنية تضامناًمع اهل الشام واليمن ياجماعه قليلاً من الدين والمرؤه مع اخوانكم

#اوقفوا_حفل_محمد_عبده_بجده — د.معروف (@Dralmarof) December 28, 2016

🔴هي رسالة عاجلة

إلى المسؤولين

نطالب بمحاسبة هيئة الترفية

وإيقاف الحفل

هل يعقل إن يقام ذلك وعلى مقربة من مكة‼#اوقفوا_حفل_محمد_عبده_بجده pic.twitter.com/CsQEtMET0j — قناة المجتمع السعودي (@ksa12300) December 28, 2016

لن يتم إيقاف الحفل .. موتوا في غيضكم يا أعداء الفرح 👌🏼 #اوقفوا_حفل_محمد_عبده_بجده — Mohammed🎼 مــحمّــد (@M0hammedKsa11) December 28, 2016

محمد عبده و طلال مداح و عبادي الجوهر و طلال سلامه و عتاب الله يرحمها هذولي رموزنا و نفتحر فيهم 😊🇸🇦💚#اوقفوا_حفل_محمد_عبده_بجده — Mohammed🎼 مــحمّــد (@M0hammedKsa11) December 29, 2016

لن يوقف الحفل وستأتي بعده حفلات وستفتح دور السينما وسيزدهر الفن بكل مجالاته بعد سنين عجاف من الحرب على الفنون #اوقفوا_حفل_محمد_عبده_بجده — كوستا (@Costta_Ahle_9) December 28, 2016