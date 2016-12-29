أثار إعلان إقامة حفل غنائي للفنان السعودي في مدينة , جدلاً واسعاً في الشارع السعودي دفع الشباب السعودي للاحتجاج بطريقته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مدشنين هاشتاج حمل وسم #اوقفوا_حفل_محمد_عبده_بجده عبروا فيه عن سخطهم من القائمن على الحفل مطالبين بوقفه تضامنا مع أهل حلب.

 

وتصدر هشتاغ #اوقفوا_حفل_محمد_عبده_بجده قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا في ، في وقت أعلنت فيه اللجنة المنظمة للحفل موعدا جديدا لتنظيم الحفل، الذي كان مقررا إقامته في الـ 24 من كانون الأول/ديسمبر، ولم يتمكن المنظمون من تنظيمه لأسباب تقنية.

 

ورأى مغردون أن إقامة الحفل في هذا الوقت لا تتناسب مع الأوضاع التي يعيشها عدد من دول الشرق الأوسط، مثل سورية واليمن، في حين برر آخرون دعوتهم لإلغاء الحفل بكونه يقام قريبا من .

 

ولم يخل النقاش من أصوات تطالب بالمضي قدما في تنظيم الحفل.

 

 

 