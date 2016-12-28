حذرت السفارة الإندونيسية في القاهرة رعاياها من تهديدات إرهابية بمصر ونصحتهم بتوخي الحذر وأن يكونوا في حالة تأهب قصوى.

وقال رئيس الشئون القنصلية والبروتوكول “ويندراتمو”، الأربعاء: “السفارة تدعو جميع الإندونيسيين إلى اتخاذ تدابير وقائية”.

وبحسب صحيفة “تيمبو” الإندونيسية، فإن “ويندراتمو” نصح الرعايا بحمل هوياتهم دائمًا وعدم الوجود في الأماكن المزدحمة مثل مراكز التسوق والأسواق أو أي أماكن أخرى لفترة طويلة.

وطلب من الإندونيسيين التركيز أثناء القيادة أو استخدام وسائل المواصلات العامة، مضيفًا: “عند رؤية جسم مشبوه، يرجى الابتعاد عنه والعثور على مكان آمن”.

واقترحت السفارة على المواطنين عدم الخروج من المنزل بعد الساعة العاشرة مساءً ومتابعة أي تطورات عبر وسائل الإعلام.

وبالنسبة لارتفاع عدد الجرائم والحوادث، دعا “ويندراتمو” الرعايا لإبلاغ الشرطة عن أي جريمة.