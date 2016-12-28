استنكر الأكاديمي والعميد السابق بجامعة السلطان قابوس، حيدر اللواتي، الزيارة التي قام بها وفد من رجال الأعمال الأميركيين اليهود لمملكة البحرين، ومشاركتهم في احتفالات عيد “الأنوار” وهتافهم علنا لهدم المسجد الأقصى لإقامة هيكلهم المزعوم، معربا عن خشيته بأن يتعرض كل من ينشر جرائم الصهاينة للسجن أو الإعتقال.

وقال “اللواتي” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” اخشى ان يأتي يوم يكون فيه نشر جرائم الصهاينة او دعم المقاومة او شجب التطبيع.. جريمة عقوبتها التحقيق او السجن او الاعتقال !!!!”.

اخشى ان يأتي يوم يكون فيه نشر جرائم الصهاينة او دعم المقاومة او شجب التطبيع.. جريمة عقوبتها التحقيق او السجن او الاعتقال !!!!

. https://t.co/vuBQizqMmf — د. حيدر اللواتي 🇴🇲 (@DrAl_Lawati) December 28, 2016

وكان ناشطون بحرينيون، قد تداولوا مقطع فيديو لمجموعة من يهود البحرين وبمشاركة رجال أعمال أميركيين وبحرينيين وهم يحتفلون في بلدة “باب البحرين” وهم ينشدون أهازيجا خاصة بهم تدعوا لهدم المسجد الأقصى، في حين أشادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بهذا الحدث، معتبرة ان ذلك دليل على “التسامح” الذي تتمتع به البحرين.