استنكر الأكاديمي والعميد السابق بجامعة السلطان قابوس، حيدر اللواتي، الزيارة التي قام بها وفد من رجال الأعمال الأميركيين اليهود لمملكة ، ومشاركتهم في احتفالات عيد “” وهتافهم علنا لهدم لإقامة هيكلهم المزعوم، معربا عن خشيته بأن يتعرض كل من ينشر للسجن أو .

 

وقال “اللواتي” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” اخشى ان يأتي يوم يكون فيه نشر جرائم او دعم المقاومة او شجب .. جريمة عقوبتها التحقيق او او الاعتقال !!!!”.

 

وكان ناشطون بحرينيون، قد تداولوا مقطع فيديو لمجموعة من يهود البحرين وبمشاركة رجال أعمال أميركيين وبحرينيين وهم يحتفلون في بلدة “باب البحرين” وهم  ينشدون أهازيجا خاصة بهم تدعوا لهدم المسجد الأقصى، في حين أشادت بهذا الحدث، معتبرة ان ذلك دليل على “التسامح” الذي تتمتع به البحرين.

 

 

 