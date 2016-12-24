شنَّ الإعلامي المصري الساخر، باسم يوسف، هجوما شديدا على النظام المصري ورئيسه عبد الفتاح السيسي، بعد أن قامت مصر بسحب مشروعها الخاص بإدانة بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تم إقراره بعد أن تقدمت به كل من السينغال ونيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا بموافقة أربعة عشر دولة وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت.

وقال “يوسف” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن” مستنكرا ما جرى ومفندا اتهامات النظام المصري للمعارضين بولائهم لأمريكا وإسرائيل: “طيب لو السياسة الرسمية للدولة هي التخديم على اسرائيل و حماية مصالحها و سماع كلام أمريكا و ان العدو دلوقتي هو الفلسطينيين “الخونة اللي باعوا ارضهم و ان نصها “فلس” و اخرها “طين” زي ما لجان السيسي بتقول و ان الإسرائيليين حبايبنا و حلفاء لينا، لو دي سياسة الدولة ماشي يا معلم. بس تبقى سياسة معلنة في النور و نبقى عارفين تواجهات الدولة فين”.

وأضاف قائلا موجها حديثه للسيسي ونظامه: “يبقى ما تزايدش على دين اللي جابونا و تتهمنا بالعمالة لامريكا و لإسرائيل اللي انت مظبط معاهم عشان التهمة دي بوخت قوي”، متابعا بالقول”ياللا مش غريبة على اللي بيفرط في ارضنا و يشحطط اللي بيدافعوا عن تيران وصنافير في المحاكم.. #ياعرة”.