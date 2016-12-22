أكدت اللجنة الطبية المُكلفة من قبل محكمة الاستئناف في دبي، بفحص القوى العقلية للأردني، (نضال.ع.ع – 49 عاماً) المتهم بقتل ابن موطنه، الطفل عبيدة (9 سنوات) بعد اغتصابه، أنه شخص مسؤول عن تصرفاته.

وأضافت اللجنة في تقريرها الذي اطلعت عليه أنه بعد الكشف الطبي على المتهم من قبل اللجنة الطبية النفسية في مستشفى راشد في دبي، تبين بأنه شخصية معادية للمجتمع مع إدمان على الكحول لكن ذلك يفقده الإدراك والإرادة في تصرفاته.

وبينت أن المتهم الذي كانت محكمة الجنايات في دبي، أصدرت حكمها عليه بالاعدام في أغسطس الماضي، لإدانته بقتل الطفل عبيدة خنقاً واغتصابه والقاء جثته على جانب أحد الشوارع في دبي، لديه البصيرة الكاملة وهو مسؤول عن تصرفاته بحسب ما نقله موقع “عمون” الالكتروني .

وقالت اللجنة التي كلفت سابقاً من قبل الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف في دبي، بفحص مدى القوى العقلية للمتهم بعد طلب المحامي المنتدب عنه، أن المتهم نضال.ع.ع أدخل إلى قسم الطب النفسي الداخلي بتاريخ 15 نوفمبر الماضي، وبقي في القسم لمدة خمسة أيام، وتمت مناظرته من قبل اللجنة الطبية في القسم الداخلي ومن قبل المعالجين النفسيين في وحدة العلاج النفسي، واتضح أنه من خلال اجراء الاشعة المقطعية للدماغ كانت نتيجة طبيعية، وأنه تم اجراء تخطيط الدماغ الكهربائي ولم تظهر أي تغيرات صرعية.