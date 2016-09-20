أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء أن مروحيات النظام السوري قصفت بأكثر من 27 برميلاً متفجراً أحياءً بمدينة حلب، مؤكداً استمرار اشتباكات عنيفة في شمال المدينة.

وأضاف المرصد عبر بيان خاص أن المناطق التي تم قصفها تقع في أحياء: باب النصر، والأنصاري، وبستان القصر، وباب النيرب، والميسر، وكرم الطراب، ومنطقة جسر الحج بمدينة حلب؛ بالإضافة إلى ورود معلومات عن وجود إصابات.

وفق ما ذكره المرصد، أيضاً، فقد خرجت مظاهرات في أحياء بنفس مدينة حلب وهي: السكري، والفردوس، والصالحين؛ وقد طالب المشاركون فيها بـ «توحيد الصفوف»؛ كما ردد المشاركون شعارات تطالب «جيش الفتح» بسرعة التدخل وفك الحصار عن المدينة.

كما بيّن المرصد أن اشتباكات عنيفة تدور في المدينة بين قوات النظام ولواء القدس الفلسطيني من ناحية؛ والفصائل الإسلامية؛ وذلك في محيط مخيم حندرات بشمال حلب؛ ويتم الأمر بالتزامن مع قصف لطائرات حربية بمشاركة قوات النظام على مناطق في مخيم حندرات ومنطقة الشقيف.