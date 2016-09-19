نصحَ خبراء الصحة بعدم إعادة تجميد اللحوم؛ لأنّه في كل مرة يتم تجميدها بعد ذوبانها تفقد اللحوم الكثير من قيمتها الغذائية، ويكون هناك فرصة لنمو البكتيريا عليها في كل مرة.

ومن هذه الأطعمة التي يجب تجنب إعادة تجميدها:

1.الآيس كريم: إذا تم إعادة تجميد الآيس كريم بعد ذوبانه فإن خليط الآيس كريم لا يعود متماسكًا كما كان قبل التجميد.

2.العصائر المركزة: عند ذوبان العصائر في المرة الأولى فإن إعادة تجميدها لمرات أخرى يؤدي إلى تخمرها.

3.بقايا الطعام في المنزل: أي طعام يتم تجهيزه في المنزل سواء كان معكرونة أو غير ذلك، كلما زادت عمليات تجميده كلما كان أكثر فسادًا.