أظهر مقطع فيديو تم تداوله بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، شابًا سعودياً في مقتبل العمر يثبت هاتفه الجوال على وضعية تسجيل الفيديو، ويقوم بسحب خادمة والتحرش بها بطريقة جريئة وغير مسبوقة.

وقال مغردون سعوديون على “تويتر”، إن الشاب سعودي الجنسية ومعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “سامي”.

وقال آخرون إنه مختل عقليًا، وبثوا له مقاطع فيديو سابقة يظهر فيها غاضبًا بطريقة غريبة ويقوم بشتم أشخاص غير معروفين، مطالبين بمعاقبته.

ولم تعلق وزارة الداخلية السعودية على الفيديو حتى الآن. وربما يواجه الشاب فيما لو تأكد أن الحادثة وقعت داخل السعودية، عقوبات قاسية قد تصل إلى الجلد والسجن لأعوام.