“وطن- ترجمة خاصة”- قال موقع “يسرائيل ديفينس” العبري إن تل أبيب لا يمكنها منع وقوع هجمات من سيناء بسبب اتفاق السلام ولكن يمكنها أن تعتمد على القدرات العسكرية المصرية للقيام بذلك. وهذا يعني أن أي هجوم من هذا القبيل، إذا حدث سيتم التعامل معه من داخل البلد”- وفق ما ذكرت الصحيفة الإسرائيلية- معتبرا أن هذه الفلسفة تتعارض مع تعاليم بن غوريون التي تؤكد على ضرورة أخذ الحرب إلى فضاء العدو، وهذا يمكن أن يكون مكلفا للمواطنين في إسرائيل.

وأضاف الموقع العبري نقلا عن مسؤول إسرائيلي أنه حذر من هجوم كبير سينفذه فرع تنظيم داعش في شبه جزيرة سيناء المعروف باسم ولاية سيناء خلال الأشهر الستة المقبلة، ووفقا للتقرير الذي أطلعت عليه “وطن” تمكنت مجموعة من عناصر ولاية سيناء المرتبطة بتنظيم داعش من سرقة المركبات المدرعة والصواريخ المضادة للدبابات من الجيش المصري وهذه المعدات يمكن استخدامها لتنفيذ هجوم كبير على الحدود الإسرائيلية.

وأوضح الموقع في تقرير ترجمته “وطن” أنه في عام 2012 الماضي جرى تنفيذ مثل هذا الهجوم بسيارات مصفحة اخترقت الحدود مع إسرائيل وتم استهدافها بطائرات من سلاح الجو الإسرائيلي.

كما أنه في الواقع، إسرائيل غير قادرة على انتهاك اتفاقات السلام مع مصر خاصة وأنها تمنع أي نشاط من المسؤولين الإسرائيليين في سيناء وتستند فقط على الجيش المصري. وهذا هو أيضا السبب الذي من أجله إسرائيل لا تنتقد مصر في انتهاك اتفاقات السلام ووضع القوات في سيناء، وهو أمر محظور بموجب الاتفاق الأصلي. مضيفا أن قوات الأمم المتحدة في سيناء تعمل بجانب القوات الأمريكية، ولكن قدرتها على منع الهجمات عديمة وليست وظيفة تلك القوات.

واعتبر” يسرائيل ديفينس” أن هذا التقرير ربما يعكس حالة الاحباط من الكفاءة العسكرية الإسرائيلية لمنع وقوع هجمات من سيناء، كما أنه انتقاد ضمني لقدرة الجيش المصري على السيطرة على سيناء ومنع وقوع هجمات في الموانئ الإسرائيلية من هذه المنطقة، وهذا يؤكد أنه في مثل هذا الهجوم، وحال حدوثه، سيتم التعامل معه في الوقت الحقيقي داخل إسرائيل.