قامت منظمة digitaloft البريطانية بنشر تقرير عن أكثر وأغرب عشرين سؤالا تم الاستفسار عنها من خلال محرك البحث “جوجل”، وهي القائمة التي تعطينا لمحة عن بعض الأفكار العبثية والغريبة في العقل البشري لدى البعض.

وكانت أبرز 10 اسئلة على النحو الاتي:

1. هل أنا حامل؟.

2.كيف يمكنني الرجوع الى منزلي؟.

3. هل المخلوقات الفضائية موجودة؟.

4. هل اخراج الغازات من الجسم يحرق السعرات الحرارية؟.

5. متى سأموت؟.

6. لماذا يملك الرجال حلمات؟.

7. هل تمتلك البطاريق ركبتين؟.

8. لماذا نحن هنا؟.

9. هل جنية الاسنان حقيقية؟.

10. هل الخنازير تتعرق؟.

تابع الفيديو لمعرفة بقية أكثر وأغرب هذه الاسئلة: