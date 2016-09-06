صفعت نجمة المصارعة النسائية “تشارلوت” غريمتها “دانا بروك”، بعنف، بعد الخسارة أمام بايلي، في عرض الرو الأخير، في إطار منافسات الاتحاد الدولي للمصارعة WWE.

وظهرت المصارعتان وهما في نقاش حادّ فيما بينهما، ثم قامت بروك بصفع زميلتها بقوةٍ على وجهها، وسط تشجيع الجمهور!.

ونشرت وطن سابقاً، مقطع فيديو، تناقله نشطاء مواقع التواصل، يظهر حقيقة المصارعة الحرة، وكيف يتم خداع الناس والجمهور فيها.

وأظهرت اللقطات كيف يتم خداع المشاهد في WWE وكيف أنّ الحركات والتدخلات من قبل المصارعين تمثل قبل بدء العرض المباشر.

ومن المعروف أن المصارعة أو المباريات تكون معدة مسبقا وفق سيناريو خاص لكل مباراة يتضمن بشكل موسع احداث المباراة ويبين من يفوز ومتى يفوز وكيف يفوز.