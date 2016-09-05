أعلنت مجلة “فوربس” الأميركية المتخصصة بعالم الأعمال، مؤخرا عن قائمة أغلى العارضات أجراً لعام 2016، والتي بلغت حصيلتها هذا العام 154 مليون دولار جمعتهم أشهر 20 موديل في العالم خلال الفترة الممتدة بين يونيو 2015 إلى يونيو 2016.

وتصدرت القائمة العارضة البرازيلية جيزال بوندشن بمعدل دخل بلغ 30.5 مليون دولار، ولا ننسى إطلالتها الساحرة التي أسرت قلوب الإعلام والجمهور في افتتاح أوليمبياد ريو 2016.

المركز الثاني بين عارضات الأزياء أيضا احتلته برازيلية أخرى” وهي أدريانا ليما” المعروفة بـ”ملاك فيكتوريا سيكريت” منذ عام 2002، والتي عملت لصالح شركة ميبي لين لمستحضرات التجميل، وبلغ دخلها السنوي 10.5 مليون دولار، أي أن الفارق بين المركزين الأول والثاني 20 مليون دولار.

وجاءت في المرتبة الثالثة بين عارضات الأزياء كيندال جينير بدخل يبلغ 10 ملايين دولار، وبذلك يكون قد تتضاعف دخلها السنوي مقارنة بالعالم الماضي.

وكيندال هي الشقيقة الصغرى لـ” كيم كاردشيان ” نجمة تلفزيون الواقع وتشاركها في برنامجها، وبالتالي فهي تتمتع بشعبية كبيرة على “الإنستقرام” مع أكثر من 64 مليون متابع.

وتحولت كيندال إلى وجهة إعلانية لماركات شهيرة وربما تتطلع أكثر إلى الـ”نيو ميديا” مثل Calvin Klein، كما شاركت كيندال في العرض الأسطوري لدار الأزياء الإيطالية الشهيرة “Fendi” احتفاءً بمرور تسعين عاما على تأسيسها والذي أقيم أمام أشهر معالم روما “نافورة تريفي”.

وفي المرتبة الرابعة العارضة الأميركية الفلسطينية الأصل جيجي حديد، والتي تدخل القائمة لأول مرة وتتقاضى 9 ملايين دولار خلال هذا العام، ويصل متابعي جيجي على “الإنستقرام” إلى أكثر من 22 مليون متابع، إلى جانب أنها الأكثر تداولاً على مواقع التواصل بسبب علاقتها مع النجم زين مالك، وأصبحت جيجي وجها لحملات دار الأزياء فيرساتشي.

وتصدرت “حديد” غلاف مجلة “”Vogue US في أغسطس الماضي، وبذلك يكون من المتوقع أن تنضم شقيقتها بيلا حديد إلى القائمة العام القادم، بعد أن أصبحت من العارضات الأكثر متابعة من الإعلام والسوشيال ميديا، وخصوصاً بعد إطلالتها الجريئة في مهرجان كان هذا العام.

واحتلت العارضة البريطانية روزي هنتنغتون وايتلي، المركز الخامس بين عارضات الأزياء ، وبجانب عملها في مجال الأزياء والموضة، هي ممثلة سينمائية شاركت في عدة أفلام منها Mad Max و Transformers.