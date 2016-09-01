شنّ الكاتب الصحفي والإعلامي، إبراهيم عيسى، هجوما عنيفا على نظام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورجاله، موضحا ان تقدم الدول يأتي بتقدم البشر وليس الطرق والمكن والمباني، على حد قوله.

وأضاف عيسى خلال برنامجه “مع إبراهيم عيسى” الذي يقدمه على قناة “القاهرة والناس” ورصدته “وطن”، أن حالة النظام في التقدم تشبه قيام أحد الأندية الرياضية بتوسيع النادي وإنشاء الأبنية وزراعة الأشجار وإعلاء المبنى الإداري وتجديد المبنى الاجتماعي، وفي نفس الوقت “خسر أربع بطولات أو لعيبته تتخانق مع بعضها البعض”، بحسب وصفه.

وتساءل عيسى عن الضمانات بأن مصر ستتقدم في 2017، بحسب ما يدعيه نظام السيسي، إذا ماكانت السياسيات المتبعة كما هي الآن، مشيرا إلى “أننا سننمو ونتقدم ولكن لن نرتقي عن الوضع الذي نعيشه الآن”، مؤكدا على أنه لا يوجد تقدم في الدنيا بدون وجود حرية ولا يوجد أي تقدم إنساني في ظل الديكتاتورية وحكم الفرد”.

واستنكر عيسى ما أسماه إصرار البعض على منح “القداسة للرئاسة”، قائلا: “ابنوا اللي تبنوه لن نتقدم بهذه الطريقة”.

واختتم عيسى قائلا: “في حد في البلد عارف اي سبب وجيه لبناء العاصمة الإدارية غير أن احلام الرئيس أوامر”.