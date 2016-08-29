كشف محافظ صعدة هادي طرشان ان زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي يتنقل بين كهوف ومغارات منطقة الخزائن التابعة لمديرية سحار وسط محافظة صعدة شمال اليمن، موضحا ان “منطقة الخزائن محصنة بشكل طبيعي، نظرا لكثرة الكهوف والمغارات التي فيها، كما أن الحوثيين أضافوا عليها تحصينات أخرى تتمثل ببناء إسمنتي ويمنعون دخول أي مواطن إليها منذ فترة طويلة، ولم يستبعد أن يتنقل عبدالملك الحوثي بين تلك الكهوف ومنزل شقيقته في منطقة شرف بمحافظة حجة بهدف التمويه”.

وأكد المحافظ مقتل القيادي الحوثي حمود النصر مع عدد من مرافقيه في ضربة جوية للتحالف العربي على أحد معسكراتهم في منطقة باقم الحدودية، مبينا أن هناك المئات من القيادات الحوثية من الصف الثاني والصف الأول أيضا قتلوا لكن الميليشيات تتكتم عليهم. وفق ما نقلت عنه صحيفة “عكاظ” السعودية.

ولفت المحافظ إلى أن عملية نهب السلاح من صنعاء ونقله إلى مناطق صعدة مستمرة بشكل يومي، وخصوصا أيام الهدنة، مشيرا إلى أن تلك المناطق التي نقل إليها السلاح تقع على الحدود مع السعودية.