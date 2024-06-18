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بعد 8 أشهر من العملية.. وثيقة جديدة عن طوفان الأقصى تزلزل إسرائيل!!

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وثيقة جديدة عن طوفان الأقصى تزلزل إسرائيل

وطن – كشفت وثيقة جديدة عن علم جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الاستخبارات بخطة المقاومة الفلسطينية لعملية طوفان الأقصى قبل تنفيذها بثلاثة أسابيع، مما أثار صدمة واسعة في إسرائيل.

تضمنت الوثيقة معلومات مفصلة عن الأهداف التي كانت المقاومة تخطط لمهاجمتها في غلاف غزة، وعدد الإسرائيليين الذين كانت تهدف لأسرهم، والذين تراوح عددهم بين 200 و250 أسيرًا.

كما شرحت الوثيقة بدقة خطة كتائب القسام لمداهمة واجتياح مواقع الاحتلال، واستعرضت التدريبات المكثفة التي نفذتها وحدات النخبة التابعة لحماس على مداهمة المواقع العسكرية والمستوطنات وأسر الجنود والمستوطنين.

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