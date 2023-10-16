أكبر مما أعلنته “إسرائيل” .. “أبو عبيدة” يكشف عدد الأسرى في طوفان الأقصى (فيديو)

وطن – خرج الناطق العسكري باسم كتائب القسام “أبو عبيدة“، بكلمة مصورة كشف فيها تفاصيل جديدة حول عدد الأسرى الإسرائيليين في عملية طوفان الأقصى، وتهديدات اقتحام قطاع غزة المحاصر براً.

وقال أبو عبيدة في الكلمة: “إن عدد أسرى الاحتلال لدى المقاومة الفلسطينية يتراوح ما بين 200 إلى 250 أسيراً أو ما يزيد وأن القصف الهمجي الإسرائيلي أدى لفقدان 22 من الأسرى حياتهم.”

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق الاثنين ارتفاع أعداد أسراه المحتجزين في قطاع غزة إلى 199.

وعن القصف الإسرائيلي ذكر الناطق باسم كتائب القسام: “العدو اعتاد على القتل وارتكاب المجازر وقتل الأسرى وسحق جماجم الأطفال في كل حروبه مع شعبنا وأمتنا ويروج الاحتلال مزاعم كاذبة للتغطية على فشله الذريع”.

"عدد الأسرى لدينا ما بين 200 و250".. كلمة للناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة#الأخبار#عملية_طوفان_الأقصى pic.twitter.com/Gc0QjpfxBW — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 16, 2023

أسرى الاحتلال الإسرائيلي لدى المقاومة الفلسطينية

وأضاف الناطق باسم القسام: “لدينا مجموعة محتجزين من جنسيات مختلفة تم جلبهم أثناء المعركة ولم تكن هناك فرصة للتحقق من هوياتهم”.

وأكمل: “مصرون على أن ندخل الفرحة لكل بيت من أبناء شعبنا في ملف الأسرى وهذا وعد قطعناه على أنفسنا”.

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كما ذكر أبو عبيدة: “نرعى الأسرى بما يقتضيه الواجب الأخلاقي والإنساني ويأكلون مما نأكل ويشربون مما نشرب”.

أبو عبيدة: تهديدنا بالدخول البري لا يرهبنا

وحول التهديد الإسرائيلي بالدخول البري إلى قطاع غزة قال أبو عبيدة: “تهديدنا بالدخول البري لا يرهبنا، ونحن جاهزون للتعامل مع أي قوة غاشمة، ولن تكون غزة الا مقبرة لغزاتها، وستبتلعكم رمالها”.

وقال: “نؤكد لأبناء شعبنا المرابط وللعدو كل العالم أن تلويح الاحتلال بالدخول في عدوان بري أمر لا يرهبنا”.

وأضاف: “غزة ستكون مقبرة لغزاتها ورمال غزة ستبتلع عدوها. ودخولهم سيكون فرصة جديدة لمحاسبتهم على جرائهم”.

كما ذكر: “لم يكن يتصور هذا العدو أو يتوقع، ولا يزال يريد أن يصدق أن قوة عربية محاصرة ومحاربة، تسدد له الضربة الأقسى في تاريخه”.