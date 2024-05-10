تحقيق لـ”هآرتس” يكشف أسباب فشل الاستخبارات الإسرائيلية في توقع عملية طوفان الأقصى

وطن – نشرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية تحقيقًا، تناول أسباب أدت إلى فشل الاستخبارات الإسرائيلية في توقع عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية.

وقالت الصحيفة، إنّ الازدراء والإنكار وتوقف جمع المعلومات عن حركة حماس لأكثر من عامين في جيش الاحتلال قاد إلى هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونقل تحقيق الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين، أنّ جيش الاحتلال توقف منذ مايو/أيار 2021 عن جمع المعلومات الاستخبارية عن اجتماعات القادة وتدريبات الحركة بعد العملية التي سمتها إسرائيل “حارس الأسوار”.

تقدير خاطئ لقدرات حماس

وأوضحت الصحيفة أن القرار الإسرائيلي جاء بناءً على استخفاف بقدرات حماس واعتقاد بأن الخطر الوحيد الذي تمثله هو امتلاكها منظومة صواريخ يمكن أن تطال مواقع داخل إسرائيل.

وقالت هآرتس: “بعد عملية الطوفان، لم يصدق أحد في المنظومة الأمنية إمكانية تسلل مقاتلي حماس إلى المستوطنات، ولم يعبأ أحد بهذا السيناريو، لذلك قاموا بجمع معلومات عن منصات إطلاق الصواريخ التي تمتلكها الحركة، وفقاً لمسؤولين في جيش الاحتلال”.

إضافة إلى ذلك، أوضح المسؤولون أن عمليات المراقبة اقتصرت على عدد من قادة الألوية في حماس ومنهم مروان عيسى نائب القائد العام لكتائب القسام، من دون مراقبة تدريبات مقاتلي الحركة، لاعتبارهم ذلك “مضيعة للوقت”.

ونتيجة لذلك – والكلام للصحيفة – لم تكن هناك سوى وحدة واحدة ضعيفة الإمكانيات من 3 ضباط مهمتها تعقب بعض القادة العسكريين لحماس لا أكثر.

احتمالية لم يتوقعها الاحتلال

ووفقاً لتحقيق الصحيفة فإن جيش الاحتلال لم يأخذ في الاعتبار احتمال تمكّن مقاتلي حماس من اختراق الجدار تحت الأرض الذي أقامه الجيش على حدود قطاع غزة، إلى جانب السياج المحيط.

ونقلت “هآرتس” عن مسؤولين أن رئيس الاستخبارات العسكرية المستقيل أهارون هاليفا أكد عام 2021 أن إسرائيل لم يتبق لها إلا “سلب حماس قدرتها الصاروخية”.

ازدراء حتى النهاية

وأفادت بأن “الازدراء” استمر للحظات الأخيرة قبل بدء الهجوم صباح 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حين أخبر جندي إسرائيلي قيادته بوجود نشاط “غير طبيعي” لقائد في حماس، إلا أن القيادة قالت إن النشاط ليس إلا “تدريباً اعتيادياً”.

اقرأ أيضا:

فشل استخباراتي

وأكدت الصحيفة أن الفشل الاستخباراتي الإسرائيلي استمر بعد بدء الحرب على قطاع غزة، لافتة إلى أن حماس خالفت توقعات جيش الاحتلال ولم يدخل معظم أفرادها إلى الأنفاق بعد الحرب.

وأوضحت الصحيفة أن جيش الاحتلال لم يعلم بوجود عدد من الأنفاق وتفرعاتها على أعماق مختلفة، والتي لا يمكن تدميرها من الجو وقتل من فيها.

وسلطت الصحيفة الضوء على الفشل الاستخباراتي الإسرائيلي الأبرز بعد الحرب وهو افتراض الجيش أنه قادر على قتل عناصر حماس داخل الأنفاق، وهذا ما لم يحدث.

وبحسب الصحيفة، فإنه رغم تركيز إسرائيل على منظومة حماس للصواريخ، أثبتت الحرب أن جيش الاحتلال لم يكن يملك معلومات كافية عن قدرتها الصاروخية وإنتاجها للأسلحة.