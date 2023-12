وثائق عن هجوم 7 أكتوبر أذهلت عسكريين إسرائيليين وصدمة من “مستوى الإعداد”

وطن – شاركت وسائل إعلامية معلومات عن وثائق ترتبط بعملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023، فاجأت عسكريين إسرائيليين بسبب المستوى العالي من التحضير والإعداد الدقيق قبل شن الهجوم التاريخي ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأزيح النقاب عن تلك التفاصيل عبر مقاتلين فلسطينيين شاركوا في العملية ومن خلال أجهزة تم الاستيلاء عليها تظهر سنوات من التحضير وإعداد خطة دقيقة لشن المعركة التي ألحقت خسائر إسرائيلية فادحة بشرية وعسكرية.

وتحدث موقع “Democracy Now” الأمريكي عن تفعيل الاحتلال الإسرائيلي وحدة تسمى “عمشات” وهي اختصار لقسم استعادة الوثائق والمعدات التقنية للعدو أسست عقب الحرب العربية الإسرائيلية في عام 1973.

According to The New York Times, Israeli government officials knew Hamas was planning a large-scale attack on Israel more than a year ago, but failed to respond to specific warnings about the plot after dismissing it as “aspirational”. pic.twitter.com/SGDMZaPVca

