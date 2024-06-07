“مملكة الرتويت” تخطب ود إيران.. البحرين وصلها الأمر من الكفيل

وطن – في خطوة تهدف إلى تحسين العلاقات الدبلوماسية مع إيران، أعلنت البحرين عن رغبتها في إنهاء القطيعة التي بدأت منذ عام 2016.

تأتي هذه التصريحات العلنية من الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال زياراته الرسمية، مستجدياً تحسين العلاقات مع طهران، في ضوء التقارب السعودي والإماراتي مع الجمهورية الإسلامية.

البحرين تدرك أنه لا فائدة من استمرار القطيعة، خاصة مع المخاوف من متغيرات جديدة في المنطقة واستمرار معاداتها لإيران مما قد يجعلها وحيدة دون داعم إقليمي كبير.