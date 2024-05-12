شجار فريد وغير مسبوق بين شابة وأفعى تسللت لحفل زفاف.. فيديو يثير صدمة

وطن – أثير تفاعل واسع وجدل كبير بعد تداول مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم في الولايات المتحدة، لـ”شجار” وُصف بأنه فريد من نوعه وغير مسبوق.

واندلع الشجار بين شابة وأفعى خلال حفل زفاف في أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، ما أثار ضجة واسعة.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن الشابة إيريكا رودريجيز كانت تحتفل بزفاف أختها يوم الأحد الماضي عندما تسللت أفعى إلى الحفل.

وأظهر مقطع فيديو، رودريجيز وهي تلتقط الزائرة المتطفلة من ذيلها، حيث جعلت مسافة آمنة بينهما، ثم حملتها بعيدا.

ذهول الحاضرين في حفل الزفاف

وقع هذا المشهد خلال حفل الزفاف، بينما كان الضيوف يشاهدون ما يحصل في ذهول.

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وصرخ أحد المارة في المقطع الذي تمت مشاهدته أكثر من مليون مرة على منصة “تيك توك”، قائلا: “إيريكا، أنت ملك البرية!”..

على إثر ذلك، قالت إريكا في تصريحات إعلامية: “استمرت الأفعى بالظهور في منطقة الكوكتيل. لقد حاول العامل الإمساك بها لكنه فشل”.

وأضافت: “لذلك أخذت الأمور على عاتقي، لقد كنت مسترجلة منذ صغري ومعتادة على التعامل مع مثل هذه الأشياء”.