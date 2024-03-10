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لا ينصح بمشاهدته لذوي القلوب الضعيفة.. أفعى عملاقة تفترس إنساناً وتدخله أسفل حفرة (فيديو)

بقلم
أفعى عملاقة تفترس إنساناً

وطن – انتشر مقطع مصور بشكل واسع في منصات التواصل أظهر ثعباناً عملاقاً يفترس إنساناً بطريقة لاتصدق ويسحبه داخل حفرة فيما عجز أصدقاؤه عن إخراجه.

ولم يصدق البعض أن الفيديو حقيقة وأكدوا أنه عبارة عن تمثيل لكن المشهد يبقى مرعباً بجميع الأحوال ومثيراً للذعر وأثار تداولاً واسعاً بالمنصات وتساؤلات عن حقيقته.

وقبل أعوام انتشر مقطع مخيف لأفعى قيل إنها ابتلعت رجلاً في إندونيسيا ما يشبه أفلام الرعب الهستيرية.

ثعابين متربصة

وتقول الدكتورة ساشا هيربيرت Sasha Herbert التي تعمل في وحدة الحيوانات الأليفة السامّة في جامعة ملبورن (Melbourne) إن الحادثة الغامضة التي جرت هي مثال متطرف لتصادم الحيوانات المفترسة مع البشر.

وتضيف أن هذه الثعابين مفترسة متربصة وليست صيادة، أي أنّها تستلقي متربصة لوجبتها.

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وفي جنوب شرق آسيا تتغذى هذه الافاعي على أيّ شيء، بدءًا من الفئران وحتى الغزلان، بجانب الثدييات متوسطة الحجم بينهما.

وفي الغالب تقوم هذه الثعابين بالصيد من على سطح الأرض، فتصبح ثقيلة للغاية لتتسلق الأشجار.

حوادث افتراس مخيفة في إندونيسيا

وفي 2022 تحدثت مصادر عن التهام ثعبان طوله 7 أمتار امرأة في أندونيسيا أيضاً.

وفي عام 2018، عُثر على امرأة ابتلعها ثعبان بايثون عملاق في جزيرة مُونا، قبالة سواحل جزيرة سولاوسي الكبرى بإندونيسيا.

وجاء ذلك بعدما اختفت المرأة في حديقة منزلها الواقع أسفل منحدر صخري، وهي منطقة تعج بالكهوف التي تعيش فيها الثعابين.

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