خطة #ترامب تكشف الوجوه الخفية.. تسريب خطير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية يفجّر الجدل!



الخطة المشبوهة تقترح هيئة انتقالية لغـ.ز.ة برئاسة توني بلير، وأسماء دولية بينها رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس.. تفاصيل خطيرة تتكشف وخيوط مؤامرة تتضح وسط تواطؤ عربي ودولي غير مسبوق!! pic.twitter.com/ZatHDjqp5c — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 1, 2025

كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن وثيقة سرية تتعلق بخطة يعدّها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإدارة غزة ما بعد الحرب، عبر إنشاء “هيئة دولية انتقالية”.

الوثيقة تضمنت أسماء شخصيات أجنبية بارزة، بينها الملياردير المصري نجيب ساويرس، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، إلى جانب جاريد كوشنر صهر ترامب، فيما اقتصر الدور الفلسطيني على تمثيل هامشي.

وبحسب التسريب، ستتمركز الهيئة أولاً في العريش المصرية، مع صلاحيات واسعة تشمل إصدار القوانين والتحكم في التعيينات، بينما تظل السلطة الفلسطينية بلا نفوذ فعلي.

منتقدون وصفوا الخطة بـ”الكارثة السياسية”، معتبرين أنها تسعى لتهميش الفلسطينيين وفصل غزة عن الضفة الغربية، ما يفتح الباب أمام مشروع “خصخصة سياسية” لغزة تحت وصاية دولية، بعيداً عن إرادة شعبها.