“جبن متخف في ثياب الدبلوماسية”.. إيطاليا تتواطئ ضد أسطول الصمود العالمي و”ميلوني” تُزيل القناع !!

عرفنا الآن لماذا كانت الفرقاطة الإيطالية ترافق أسطول الصمود ؟!.. لا لحمايته بل لتنفيذ هذه الخطة في الوقت المناسب !!! pic.twitter.com/vBuAXDb5oD — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 1, 2025

أعلنت البحرية الإيطالية عن نيتها توجيه نداء لاسلكي إلى المشاركين في أسطول “الصمود العالمي” المتجه نحو قطاع غزة، لحثّهم على مغادرة السفن والعودة إلى البر قبل دخول ما وصفته بـ”المنطقة الحرجة” قبالة سواحل غزة.

في المقابل، اعتبرت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة الموقف الإيطالي “محاولة واضحة لتفكيك مهمة إنسانية سلمية طالما فشلت الحكومات في القيام بها”، ووصفت الخطوة بأنها “جبن متخف في ثياب الدبلوماسية”.

وجاء في بيان صادر من لندن أن “هذه ليست حماية بل تخريب”، مؤكداً أن المشاركين في الأسطول يدركون مسبقاً حجم المخاطر، وأن التراجع “ليس خياراً أمام صمت العالم على الإبادة الجماعية والجوع الجماعي في غزة”.

واتهمت اللجنة روما بالتصرف “كمُنفذ لإسرائيل” بدلاً من استخدام قوتها البحرية لضمان وصول المساعدات الإنسانية وكسر الحصار “غير القانوني” المفروض على القطاع. وأضاف البيان: “كل ميل بحري نقطعه يؤكد ما فشلت الحكومات في فعله وما يضطر المواطنون العاديون للقيام به الآن”.

وفي رسالة مباشرة للحكومة الإيطالية، قالت اللجنة: “إذا أرادت روما أن تُذكر بالشجاعة، فعليها أن تبحر معنا… لا أن تعيق طريقنا”.

من جهته، أكد الأسطول عزمه مواصلة الإبحار “مهما كانت التهديدات”، داعياً الحكومات والشعوب إلى اتخاذ خطوات عملية لضمان وصول المساعدات وإنشاء ممر بحري آمن إلى غزة.